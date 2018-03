SWR konzentriert Internet-Aktivitäten in Mainz

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Südwestrundfunk (SWR) bündelt seine Online-Aktivitäten in Mainz. Das berichtete der Sender am Freitag nach einer Sitzung des Landesrundfunkrates Rheinland-Pfalz. Die Hauptabteilung SWR Online zieht demnach von Stuttgart nach Mainz, wo bereits die Abteilung «Produktion und Kreation» für das Internet sitzt. Ab Januar startet der SWR dann mit einer trimedialen (TV, Radio, Internet) Abteilung Sport in Mainz. «Dies wird hilfreich sein für eine zielgerichtete Weiterentwicklung unserer starken Online-Angebote und Programmmarken», sagte Intendant Peter Boudgoust. Die Online-Redaktionen an den verschiedenen Standorten bleiben nach Angaben einer Sprecherin erhalten.