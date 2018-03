Neues Auto, neues Haus oder neue Jacht? Ein Südpfälzer hat mehr als 1,6 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Zum Jackpot fehlte ihm am Mittwochabend nur die richtige Superzahl 7, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Donnerstag mitteilte. Der Neumillionär aus dem Kreis Germersheim hatte den sogenannten Systemtipp 007 gewählt: Damit können für einen etwas höheren Spieleinsatz sieben Zahlen angekreuzt werden. Inklusive der beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 investierte der Glückspilz 22,30 Euro – und kassiert nun exakt 1 651 746,30 Euro. Wegen seiner Kundenkarte ist er der Lottogesellschaft namentlich bekannt.

