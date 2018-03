Südkoreanische Freikirche klagt gegen Bistum Mainz

Ein ungewöhnlicher Streit hat am Donnerstag das Verwaltungsgericht in Mainz beschäftigt. Eine Jugendorganisation der südkoreanischen evangelischen Freikirche Good News Mission klagt gegen das Bistum Mainz und wirft ihm Diskriminierung vor. Anlass sind laut Anklage kritische Aussagen des Leiters der Beratungsstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen des Bistums Mainz.

Dieser habe im Vorfeld einer Veranstaltung der Organisation im Frühjahr 2016 in einem Zeitungsinterview unter anderem von „verdeckter Missionsaktivität“ und möglicher „Indoktrination“ gesprochen. In einem späteren Fernsehinterview soll der Bistumsmitarbeiter zumindest Teile seiner Aussage sinngemäß wiederholt haben. Die Jugendorganisation von Good News Mission rechne die Aussagen dem Bistum selbst zu und sehe sich in unzulässiger Weise dadurch diskriminiert, teilte das Gericht mit.

Ein Urteil soll laut Gericht am 22. Februar verkündet werden. Die Klage wird vor dem Verwaltungsgericht verhandelt, weil dieses unter anderem für kirchenrechtliche Fragen zuständig ist. Zuvor hatte der „Südwestrundfunk“ über das Thema berichtet.