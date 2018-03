Sturm und Gewittergefahr ab Mittwoch

Aus unserem Archiv

Offenbach

Das neue Jahr beginnt stürmisch. Ab Mittwochfrüh müsse in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Sturmböen um 80 Stundenkilometer gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mit. Auch Gewitter seien möglich, vor allem in den südlichen Landesteilen sei die Gefahr dafür hoch. Sie könnten sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern im Gepäck haben, warnte der Wetterdienst. Hintergrund ist ein Orkantief, das sich über den Britischen Inseln bildet. Es wird erwartet, dass dessen Kern am Mittwoch über die Nordsee zum Baltikum zieht.