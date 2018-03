Studie: Studenten in Rheinland-Pfalz essen gerne Süßes

Aus unserem Archiv

Maastricht/Köln (dpa/lrs) – Ob es an den Kreppel und Berlinern liegt? In keinem anderen Bundesland essen die Studenten einer Studie zufolge so viele Süßigkeiten wie in Rheinland-Pfalz. Rund zwei Drittel der Befragten griffen täglich oder mehrmals pro Woche zu etwas Süßem, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Maastricht University in Kooperation mit dem Kölner Beratungsunternehmen Constata. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung vom Onlineshop Take Your Sweets.