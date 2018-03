Studie: Mittelstand in Rheinland-Pfalz investiert

Stuttgart/Mainz (dpa/lrs) – Die mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz wollen einer Studie zufolge investieren und neue Stellen schaffen. Grund ist die stabile Konjunktur, die 95 Prozent der befragten Betriebe von einer „guten“ oder „eher guten“ Geschäftslage berichten lassen, wie das Beratungsunternehmen Ernst & Young am Donnerstag mitteilte.

Das Geschäftsklima im Mittelstand in Rheinland-Pfalz verbesserte sich demnach im Vergleich zum Vorjahr – blieb aber erneut hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. Laut der Studie rechnen 31 Prozent der rheinland-pfälzischen Firmen in den kommenden Monaten mit einer Verbesserung der Lage, während 8 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Bundesweit sehen 39 Prozent positiv in die Zukunft.

Fast jedes dritte Unternehmen im Land plant der Studie zufolge höhere Investitionen, nur jedes 14. will diese zurückfahren. Ein gutes Bild ergibt sich auch bei der Beschäftigung: 33 Prozent wollen zusätzliche Leute einstellen, wohingegen 15 Prozent glauben, dass sie weniger Menschen beschäftigen können. Allerdings hinkt auch bei der Beschäftigungsdynamik Rheinland-Pfalz dem Schnitt hinterher.

Für die Firmen wird es nach eigener Einschätzung immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu finden. Den Fachkräftemangel sehen drei von vier Befragten (74 Prozent) als Gefahr. Das sind deutlich mehr als in Gesamtdeutschland, wo der Anteil bei 62 Prozent liegt.

Ernst & Young hat bundesweit 2000 Unternehmen befragt, die nicht an der Börse notiert sind. 85 davon stammten aus Rheinland-Pfalz. Laut Studien-Design wurden Unternehmen mit mindestens 20 Millionen Euro Umsatz und mit 30 bis 2000 Mitarbeitern befragt.