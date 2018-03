Studentenzahl an Saar-Uni gestiegen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Immer mehr junge Leute studieren im Saarland. Die Zahl der Studenten werde in diesem Wintersemester vermutlich bis zum Stichtag Ende November auf mehr als 18 200 steigen, teilte die Universität des Saarlandes zum Semesterbeginn am Montag in Saarbrücken mit. Mitte der Vorwoche seien bereits 17 723 Studenten eingeschrieben gewesen, über 600 mehr als vor einem Jahr. Dies sei mehr als durch den doppelten Abiturjahrgang in diesem Jahr erwartet worden sei, hieß es.