Studenten fahren mit Tretboot bis Istanbul

Ein Berliner und ein Koblenzer Student sind bei ihrer Donau-Tretbootfahrt von Ulm nach Istanbul ihrem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Am Montag verließen die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren Wien in Richtung Bratislava in der Slowakei. «Jetzt wird es richtig spannend, wir verlassen den deutschsprachigen Raum», sagte Maschinenbaustudent Jan Auth (25) aus Koblenz der Nachrichtenagentur dpa in Wien.