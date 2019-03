Region. Sturmtief „Eberhard“ fegt mit Windstärke 11 bis 12 übers Land hinweg. Am Nachmittag werden erste Schäden bekannt. Bäume wurden entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten, raten Meteorologen. Unser Überblick – und Informationen zur Frage: Wie geht es weiter?

In Siershahn im Westerwald ist kurzzeitg der Strom ausgefallen. Im Ahrtal war die Polizei in der Nacht damit beschäftigt, umgefallene Verkehrsschilder wieder aufzustellen. In Bad Neuenahr flogen Teile einer Werbetafel ...