Streit nach Karnevalsumzug endet im Krankenhaus

Altenkirchen (dpa/lrs) – Nach dem Karnevalsumzug in Altenkirchen im Westerwald sind mehrere Auseinandersetzungen eskaliert. Ein 25-Jähriger wurde dabei in der Nacht auf Montag durch Tritte so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann wollte seinem 34 Jahre alten Bruder helfen, nachdem dieser niedergeschlagen worden war. Zwei Kontrahenten traten auf die am Boden liegenden Brüder mehrfach ein und griffen dabei auch die Köpfe an. Etwa 15 Menschen seien vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ob diese zu den Angreifern gehörten oder Zuschauer waren, müsse noch geklärt werden. Die Polizei hofft Hinweise von Zeugen.