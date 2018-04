Fünf Tage nach dem Straßenbahnunfall mit 29 Verletzten ist die betroffene Strecke im Mainzer Stadtteil Bretzenheim wieder frei. Sie sei am Montagnachmittag in Betrieb genommen worden, teilte die Mainzer Verkehrsgesellschaft mit. Die Ursache des Unfalls sei indes nach wie vor unklar. Deswegen würden die Trams bis zur endgültigen Klärung an der wieder instandgesetzten Weiche, an der es zu dem Vorfall gekommen war, nur Schritttempo fahren.

Zuletzt hatten mehrere Sachverständige die verunglückte Straßenbahn untersucht, Ergebnisse liegen noch keine vor. Das Schienenfahrzeug war auf einer Fahrt Richtung Innenstadt nahe einer Grundschule aus dem Gleis gesprungen. Unter den ...

