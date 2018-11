Strafverfahren wegen unversteuertem Kaffee aus Internet

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine Kaffeebestellung im Internet hat im Saarland ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung nach sich gezogen. Konkret hatte ein Unternehmen aus St. Ingbert online 176 Kilogramm Kaffee in den Niederlanden bestellt, wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Freitag mitteilte. Allerdings wurde die fällige Kaffeesteuer in Höhe von 2,19 Euro je Kilogramm nicht bezahlt. Die Ware wurde daraufhin in der vergangenen Woche sichergestellt. Die Zoll-Ermittlungen ergaben, dass die Firma in den vergangenen Jahren noch hunderte Kilo mehr Kaffee bestellt und nicht versteuert hatte. Die Steuerschuld beläuft sich demnach auf rund 1800 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Hinterziehung der Steuer eingeleitet.

Der Zoll warnte, bei „zu guten“ Angeboten im Netz sollte genau hingeschaut werden - auch, ob die Lieferung aus dem Ausland nach Deutschland geliefert werde. Nicht immer sei für Besteller ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.