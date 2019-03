Störung vor Gedenkgottesdienst für getötete 21-jährige

Entsetzen herrscht nach der Tötung einer 21-jährigen Frau aus Worms, die Opfer einer Messerattacke wurde. 500 Menschen nehmen an einem Trauermarsch teil. Bei einem Gedenkgottesdienst kommt es zu einer Störung.

Worms/Mainz (dpa). Mit einem Trauermarsch und einem Gedenkgottesdienst haben Hunderte Menschen in Worms an eine getötete 21-Jährige erinnert. Am Samstagabend nahmen rund 500 Menschen an einem von Freunden und Angehörigen ...