Stiftung fordert schärferes Vorgehen gegen Misshandlung in Heimen

Aus unserem Archiv

Dortmund/Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts der Vorwürfe tödlicher Misshandlungen auf einer Pflegestation im Saarland hat die Deutsche Hospiz Stiftung ein schärferes Vorgehen in solchen Fällen gefordert. Es müssten Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften eingerichtet werden, um die Täter konsequent verfolgen zu können, erklärte Vorstand Eugen Brysch am Donnerstag. Auch stelle sich die Frage nach dem Nutzen der regelmäßigen Kontrollen, die der Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in den Heimen mache.