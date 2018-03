Stickstoffdioxid-Belastung in Städten zurückgegangen

Aus unserem Archiv

Mainz

Aufatmen im Verkehrsministerium: Die Luftschadstoffe aus Dieselautos sind in den rheinland-pfälzischen Städten im Schnitt um fünf bis zehn Prozent zurückgegangen, so dass aus Sicht des Ministeriums keine Fahrverbote nötig sind. In Mainz sei der Durchschnittswert von Stickstoffdioxid (NO2) für 2017 von 53 auf rund 48 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesunken, in Ludwigshafen von 46 auf 44 und in Koblenz von 43 auf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, teilte das Ministerium mit. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Das Umweltministerium betonte allerdings, dass es sich um vorläufige Daten handle, die noch fachlich geprüft werden müssten.