Stickoxid-Grenzwert in Mainz weiter deutlich übertroffen

Dessau/Mainz (dpa/lrs) – An der für ein mögliches Diesel-Fahrverbot in Mainz entscheidenden Messstation ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) auch 2018 deutlich überschritten worden. Der Mittelwert für das vergangene Jahr lag nach Daten des Umweltbundesamtes (UBA), die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen, bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das war zwar ein Mikrogramm weniger als beim Jahresmittel für 2017 – und doch deutlich mehr als der europaweit geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm. Die Entwicklung der Werte in Koblenz und Ludwigshafen zeigt indes in unterschiedliche Richtungen: Während die Rhein-Mosel-Stadt nun wieder über dem Grenzwert liegt, schaut es in Ludwigshafen besser aus.

Ende Oktober hatte das Mainzer Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen der anhaltend überschrittenen Grenzwerte aufgetragen, den Luftreinhalteplan fortzuschreiben. Das hat die Kommune mittlerweile getan. Der ...

