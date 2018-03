Stichwort: Der Freizeitpark Nürburgring

Aus unserem Archiv

Nürburg/Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Freizeit- und Geschäftszentrum an der Rennstrecke Nürburgring wollte die frühere SPD-Landesregierung in Rheinland-Pfalz mehr Besucher in die Eifel bringen. Das Großprojekt war rund 330 Millionen Euro teuer und ist umstritten. Der geplante internationale Deal mit privaten Geldgebern platzte 2009 – das kostete Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) den Job. Im Jahr 2010 trennte das Land den Besitz vom Betrieb und setzte private Betreiber ein. Die EU-Kommission prüft staatliche Finanzspritzen von mehr als einer halben Milliarde Euro für den Nürburgring.