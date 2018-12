Mainz (dpa/lrs). Der Steuerzahlerbund hält eine Gebietsreform in Rheinland-Pfalz für notwendig. „Rheinland-Pfalz weist die kleingliedrigste Kommunallandschaft in Deutschland auf“, erklärte Rainer Brüderle, der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz, am ...