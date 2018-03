Steuerzahlerbund fordert Gebühren für Unis und Kitas

Aus unserem Archiv

Mainz

Der Steuerzahlerbund in Rheinland-Pfalz fordert die Einführung von Studien- und Kita-Gebühren und einen schärferen Sparkurs. Wenn Kindertagesstätten und Universitäten gratis seien, sei das «unangebrachte Sozialromantik», sagte der Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler, Harald Augter, am Dienstag in Mainz. Die nächste Generation müsse den Schuldschein dafür bezahlen. Im Land kosten die Kitas für Zwei- bis Fünfjährige nichts. Die rot-grüne Landesregierung, SPD und DGB wiesen die Forderungen zurück.