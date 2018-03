Steuerzahlerbund erneuert Rücktrittsforderung gegen Beck

Aus unserem Archiv

Der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz hat seine Rücktrittsforderung gegen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) wegen der Nürburgring-Pleite erneuert. Die Entschuldigung von Beck reiche nicht, sagte der Vorsitzende Harald Augter am Dienstag in Mainz. «Der Steuerzahler haftet für die Großmannssucht am Ring. Dafür trägt Ministerpräsident Beck die Verantwortung.» Der IHK-Präsident von Rheinhessen verlangte eine vollständige Privatisierung des Rings. Zugleich forderte er einen stärkeren Sparkurs des Landes, aber auch die Einführung von Studien- und Kita-Gebühren. Dass Studieren und Kinderkrippen kostenfrei seien, sei «unangebrachte Sozialromantik».