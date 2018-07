Statt Rückzahlung von Steuern weniger Geld auf dem Konto: Das rheinland-pfälzische Landesamt für Steuern warnt vor betrügerischen E-Mails. Viele Steuerzahler erwarten in diesen Tagen eine Steuererstattung ihres Finanzamts. Das nutzen Betrüger aus und versenden E-Mails im Namen der Steuerverwaltung, zum Teil sogar mit dem Absender Bundesfinanzministerium, wie das Landesamt in Koblenz am Mittwoch mitteilte. „Dem Empfänger wird dabei eine konkrete Steuererstattung versprochen, und er wird aufgefordert, per Link seine Kontoinformationen bekanntzugeben beziehungsweise zu aktualisieren.“ Das Landesamt für Steuern warnte davor, auf diese sogenannten Phishing-Mails zu reagieren. Die Steuerverwaltung verschicke keine E-Mails mit derartigen Aufforderungen. Falls schon Kontodaten auf diese Art weitergegeben worden seien, sollten Betroffene umgehend ihre Bank kontaktieren. Bei ungewöhnlichen Vorgängen empfahl das Landesamt, sich an das Finanzamt zu wenden und gegebenenfalls die Polizei einzuschalten.

