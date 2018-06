Stellenstreichungen beim Saar-Sportverband vorgesehen

Völklingen/Saarbrücken (dpa/lrs) – Im krisengeschüttelten Landessportverband für das Saarland (LSVS) soll es nach einem Konzept des Konsolidierungsberaters zu zahlreichen Kündigungen kommen. Insgesamt seien davon 62 Menschen betroffen, teilte er am Mittwochabend in Völklingen mit. Bei weiteren 30 liefen befristete Verträge in absehbarer Zeit aus oder sie gingen in den Ruhestand. Am Ende sollen dann 77 Mitarbeiter beim LSVS übrig bleiben. Ein Schwerpunkt der Sanierung müsse auf der Reduzierung der Personalkosten von derzeit 6,1 Millionen Euro im Jahr liegen, betonte der Konsolidierungsberater, der Völklinger Anwalt Michael Blank.

Von den sieben Geschäftsstellen des Verbandes sollen dem Konzept zufolge künftig nur noch fünf erhalten bleiben, zwei Geschäftsstellenleiter fielen weg. Dicht machen soll auch die verlustbringende Mensa der Hermann-Neuberger-Sportschule. Externe ...

