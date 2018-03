Steinmeier zu Antrittsbesuch im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu einem zweitägigen Antrittsbesuch im Saarland eingetroffen. In Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender wurde er am Flughafen in Saarbrücken vom neuen saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) begrüßt. Zum Auftakt standen politische Gespräche in der Staatskanzlei auf dem Programm. Danach sollte es einen Empfang mit ehrenamtlich engagierten Bürgern geben. Mit der Visite an der Saar setzt Steinmeier (62) seine Deutschlandreise durch die Bundesländer fort. Er ist vor rund einem Jahr ins Amt gewählt worden.

Im Anschluss waren ein Stopp im Landtag sowie Besuche im Landespolizeipräsidium und des Saarbrücker Volkshochschul-Zentrums vorgesehen. Zudem wollte das Paar einen Stadtrundgang in der Altstadt machen. Am Mittwoch geht es ...

