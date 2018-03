Stau auf dem Rhein: 50 Binnenschiffe warten vor Schleuse

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach dem Hochwasser müssen sich Schiffsführer auf dem Rhein erneut in Geduld üben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Wiesbaden wurde die Schleuse Kostheim bei Mainz gesperrt. Als Grund wurden Wartungs- und Reparaturarbeiten angegeben, die nach dem Hochwasser nötig gewesen seien. 50 Binnenschiffe auf dem Rhein warteten am Donnerstagabend den Angaben zufolge darauf, in den Main einfahren zu können. Es wurde damit gerechnet, dass die Nordkammer der Schleuse am Freitagvormittag wieder in Betrieb geht. Bei Mainz-Kostheim mündet der Main in den Rhein. In den vergangenen Tagen war der Rhein wegen hoher Wasserstände gesperrt.