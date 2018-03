Startschuss für neues Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Es soll das weltweit größte Forschungszentrum für IT-Sicherheit werden: Das neue Helmholtz-Zentrum, dessen Gründung am Donnerstag in Saarbrücken gefeiert wurde. Die Planung sehe vor, dass im Endausbau im Jahr 2026 rund 800 Wissenschaftler aus aller Welt für mehr Sicherheit in der digitalen Welt forschten, sagte Gründungsdirektor Michael Backes. Ihnen soll dann ein festes Jahresbudget von 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen – plus Drittmittel, die über Projekte eingeworben werden sollen.