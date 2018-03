Startschuss für Bewerbung um Bundesgartenschau

Aus unserem Archiv

Kestert

Der offizielle Startschuss für die Bewerbung um die Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal ist gefallen. Der Zweckverband des Flusstals beschloss diesen Schritt am Dienstag in Kestert im Rhein-Lahn-Kreis. Damit einher ging der Auftrag für eine umfangreiche Machbarkeitsstudie, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte. Diese soll bis Herbst 2017 der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) vorliegen. «Ende 2017 fällt dann die Entscheidung», sagte ein Ministeriumssprecher. Dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal gehören die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, fünf Landkreise und rund 50 Kommunen an.