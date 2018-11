Die Uniklinik Mainz verleiht heute ihren Medienpreis an Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool und ehemalige Spieler und Coach von Mainz 05 erhält die Auszeichnung in der Mainzer Christuskirche für sein „nachhaltiges mediales Wirken“ und will persönlich anwesend sein. In der Würdigung für den zum zweiten Mal vergebenen Mainzer-Medien-Preis heißt es: Klopp habe auf vielen Medienbühnen „eine unnachahmlich scheinende Nachhaltigkeit“ erreicht.

Die Laudatio auf den Preisträger hält der Schalke-04-Manager Christian Heidel - der gebürtige Mainzer war von 1992 bis 2016 Manager des FSV und hatte Klopp 2001 vom Spieler zum Trainer ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.