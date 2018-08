Starkregen überschwemmt Straßen und lässt Keller volllaufen

Trier/Luxemburg (dpa/lrs) – Starke Regengüsse haben am Mittwochabend im Kreis Trier-Saarburg und in Luxemburg für zahlreiche Einsätze von Rettungskräften gesorgt. Auf der B422 zwischen Kordel und Welschbillig habe es einen Erdrutsch gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstag. Zudem sei die L135 bei Nittel an der Obermosel mit Schlamm und Geröll verunreinigt und mehrere kleinere Straßen in dem Bereich überflutet gewesen. In Wellen und Nittel liefen auch Keller und Tiefgaragen mit Wasser voll.

Auch in Luxemburg mussten Feuerwehr und Rettungskräfte wegen Starkregens rund 25 mal ausrücken, wie die Rettungsleitstelle in Luxemburg mitteilte. Betroffen gewesen seien vor allem das Zentrum, der Süden und Osten ...

