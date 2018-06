Städte wollen Einsatz von Glyphosat beschränken

Kaiserslautern/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Viele rheinland-pfälzische Städte wollen künftig den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verbieten. In Kaiserslautern sollen sich Pächter städtischer Flächen nach einem Antrag des Umweltausschusses künftig dazu verpflichten, auf glyphosathaltige Mittel zu verzichten. Auch Ludwigshafen will ein Verbot des Unkrautvernichters in Pachtverträge aufnehmen. In einigen alten Verträgen gebe es Lücken, hieß es von der Stadt. „Die werden schrittweise nachjustiert.“

Glyphosat gilt als sehr wirksam und wird weltweit massenhaft eingesetzt, aber steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Umweltschützer fürchten zudem negative Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt. Dem Bauern- und Winzerverband ...

