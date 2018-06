In deutlicher Absetzung von den Landkreisen haben die größten Städte in Rheinland-Pfalz die geplante Neufassung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ausdrücklich begrüßt. „Wir wollen werben als Großstädte, als Oberzentren, für diesen vom Land vorgelegten ersten Schritt“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Montag in Mainz an der Seite seiner ebenfalls der SPD angehörenden Kollegen aus Mainz, Koblenz und Kaiserslautern. Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (SPD), war an der Teilnahme kurzfristig verhindert, trägt die Initiative aber ebenso mit wie die Oberbürgermeisterin von Bad Kreuznach, Heike Kaster-Meurer (SPD).

„Dieser konkrete Gesetzentwurf hilft uns“, sagte der Mainzer OB Michael Ebling. „Er löst nicht alle unsere Probleme.“ Aber erstmals werde die höhere Belastung der Städte bei den Sozialausgaben in einem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.