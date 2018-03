Stadtrat soll über „FCK-Steuer“ entscheiden

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die sportliche Krise des 1. FC Kaiserslautern setzt auch die Stadtverwaltung unter Zugzwang. So will der Traditionsverein beim drohenden Abstieg in die dritte Liga weniger Pacht für das Fritz-Walter-Stadion zahlen, als dies bisher der Fall war. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.