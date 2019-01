Das Theater der Stadt Trier soll in den kommenden Jahren generalsaniert werden. Das hat der Trierer Stadtrat am Dienstagabend mit großer Mehrheit (45 von 49 Stimmen) beschlossen. Die Kosten dafür werden auf knapp 50 Millionen Euro geschätzt. Vom Land erhoffe sich die Stadt eine Förderung von 60 Prozent: also von rund 30 Millionen Euro. „An einer Theatersanierung führt kein Weg vorbei. Und das wissen wir schon seit langem“, sagte Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU). „Auf der Bühne läuft's, hinter den Kulissen sieht es leider etwas anders aus.“

Die Maßnahmen seien dringend nötig, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten: Teile der Eingangshalle würden heute schon notdürftig abgestützt, weil das Dach sonst einstürzen würde. Die komplette Heizungsanlage sei marode, ...

