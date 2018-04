Im Zentrum von Trier hat die Aufstellung der großen Karl-Marx-Statue aus China begonnen. Die 4,40 Meter hohe Bronzeskulptur wurde am Vormittag per Tieflader zum Standort gebracht und sollte dann mit einem Gabelstapler auf ein Treppenpodest gesetzt werden. Das 2,3 Tonnen schwere Kunstwerk ist ein Geschenk der Volksrepublik China zum 200. Geburtstag des in Trier geborenen Philosophen. Zu sehen sein wird der Riesen-Marx aber noch nicht: Er soll eingepackt bleiben und erst bei den Feierlichkeiten zum 200. von Marx am 5. Mai enthüllt werden.

Am Freitag sollte nur der Kopf der Statue beim Aufstellen kurz ausgepackt werden - insgesamt könnten die Arbeiten Stunden dauern. Mit Unterbau wird die Statue 5,50 Meter hoch sein und ...

