Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) beendet seine politische Karriere. „Das politische Leben ist mit dem heutigen Tag definitiv beendet“, sagte der 44-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nachfolger im Wissenschaftsministerium wird der SPD-Abgeordnete Denis Alt.

Barbaro übernimmt zum 1. März für zunächst zwei Semester eine Vertretungsprofessur in den Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. „Es ist eine bewusste Entscheidung, mich in voller Unabhängigkeit Forschung und Lehre ...