Staatsbegräbnis für früheren CDU-Ministerpräsidenten Wagner

Mit einem Staatsbegräbnis hat Rheinland-Pfalz am Freitag in Trier Abschied vom früheren Ministerpräsidenten Carl-Ludwig Wagner (CDU) genommen. Regierungschef Kurt Beck (SPD) würdigte Wagner als Politiker, «der sich mit seinem gesamten Lebenswerk um das Land Rheinland-Pfalz in hervorragender Weise verdient gemacht» habe.

Carl-Ludwig Wagner starb im Alter von 82 Jahren.

Foto: Harald Tittel/Archiv – DPA

Er sei ein Mann des Ausgleichs gewesen, der mit leisen Tönen zu überzeugen wusste, sagte Beck in einem Trauerakt in der St. Matthias Basilika vor rund 1000 Gästen. Zum Zeichen der Trauer waren am Freitag die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden in ganz Rheinland-Pfalz auf halbmast gesetzt.

Wagner war am 27. Juli nach längerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Der gebürtige Düsseldorfer lebte zuletzt in Trier. Der Jurist war von 1988 bis 1991 Regierungschef und der bislang letzte CDU-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Von 1976 und 1979 war er auch Oberbürgermeister von Trier, danach wechselte er in die Landespolitik nach Mainz. Er übernahm zunächst das Justizministerium (1979-1981), später war er für die Finanzen verantwortlich (1981-1988).

CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner bezeichnete Wagner als einen «feinen, gebildeten Menschen, der nicht mit seinem Wissen protzte, sondern es nutzte». Triers Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD) nannte Wagner einen «engagierten Politiker, vielseitig gebildeten Schöngeist und unermüdlichen Streiter der europäischen Idee». Er habe für eine politische Kultur gestanden, «die Beispiel und Vorbild zugleich ist».

Zu der Trauerfeier waren auch zahlreiche ehemalige und frühere Parlaments- und Regierungsmitglieder gekommen. Dazu zählten die früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) und Rudolf Scharping (SPD). Als Vertreterin der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war Staatsministerin Maria Böhmer gekommen.