St. Wendel wird im August zur Zauberstadt

Wendel (dpa/lrs). Magische Tricks in der Altstadt: Das saarländische St. Wendel verwandelt sich vom 10. bis 12. August in eine Zauberstadt. Etwa 20 Künstler zeigen beim «Internationalen Wettbewerb der Straßenzauberer» verblüffende Gaukeleien. «Da wird an allen Ecken und Enden der Stadt gezaubert», berichtete ein Veranstalter am Mittwoch. Eine internationale Jury wird die Shows der Magier bewerten, die unter anderem aus den USA, Argentinien und Südafrika kommen. Bei schönem Wetter werden rund 20 000 Besucher erwartet. Der Eintritt zu den Zaubervorführungen ist frei. Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Zauberfestival Europas.