Spitzenwinzer erwarten exzellenten Jahrgang

Aus unserem Archiv

Gau-Algesheim

Deutschlands Spitzenwinzer erwarten trotz der diesjährigen Wetterkapriolen einen ausgezeichneten Jahrgang. Die Ernte 2011 habe «nach ersten Aussagen in Sachen Qualität hervorragende Weine mit einer pikanten Säure und einer hohen Mineralität und Dichte hervorgebracht», teilte der Verband der Deutschen Prädikatsweingüter (VDP) am Montag in Gau-Algesheim im Kreis Mainz-Bingen mit. «Auch die Quantität entspricht nach dem mengenmäßig sehr kleinen Jahrgang 2010 dem Bedarf in den Kellern.»