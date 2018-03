Aus unserem Archiv

Mainz

Das Land Rheinland-Pfalz konsolidiert seinen Haushalt nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände auf Kosten von Städten, Gemeinden und Kreisen. Den Kommunen würden mit Inklusion, Integration und Teilhabe immer mehr Aufgaben übertragen, ohne dass sie dafür ausreichend Geld bekämen, erklärten die Verbände am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Mainz. „Auch Bundesmittel wurden nicht so an uns durchgereicht wie es hätte sein müssen“, sagte Bernhard Matheis, Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz. Das Defizit der Kommunen liege bei 300 Millionen Euro jährlich.