Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) dringt nach viermonatiger Mutterschutz-Pause auf ein schnelles Einwanderungsgesetz. Sie habe in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die aus ihrer Sicht notwendigen Kriterien dafür dargelegt, sagte Spiegel am Dienstag in Mainz. Dazu gehöre ein „Spurwechsel vom Asylsystem in die Arbeitsmigration“. So könnte den bereits hier lebenden Menschen eine Perspektive für den Einstieg ins Berufsleben geboten und zugleich der Fachkräftemangel in der Pflege und anderen Branchen gemindert werden. Nötig sei außerdem ein Punktesystem, um die Einwanderung an den Bedarf auf dem Arbeitsmarkt anzupassen.

Mit einem Einwanderungsgesetz könnten auch legale Zugangswege für Menschen gestaltet werden, die sonst lebensgefährliche Fluchtwege auf sich nehmen würden, sagte Spiegel. Sie wolle sich mit anderen Bundesländern in diese Debatte ...

