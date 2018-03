Aus unserem Archiv

Speyer

Mumien, Sarkophage und Hieroglyphen: Die Ägypten-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz wird um sechs Wochen bis zum 14. Oktober verlängert. Fast 70 000 Besucher haben die Schau in Speyer seit ihrem Beginn am 11. März gesehen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Zu bewundern sind mehr als 300 Ausstellungsstücke aus dem Ägyptischen Museum in Turin. Alle großen Phasen der Hochkultur werden beleuchtet. Für junge Besucher im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren gibt es eine eigene Schau mit Spiel- und Mitmachmöglichkeiten.