SPD-Mann Kurt Pirmann neuer OB in Zweibrücken

Aus unserem Archiv

Zweibrücken (dpa/lrs) – Kurt Pirmann von der SPD ist neuer Oberbürgermeister in Zweibrücken. Der 56 Jahre alte Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bekam bei der Direktwahl 56,9 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Sonntag berichtete. Pirmann löste damit Amtsinhaber Helmut Reichling (parteiunabhängig) ab. Der 59-Jährige erhielt 31,5 Prozent und führt die Stadtverwaltung seit acht Jahren. Der Fachhochschulprofessor und Stahlhändler ist zwar CDU-Mitglied, tritt aber als parteiunabhängiger Kandidat an. Reichling hatte 2003 mit 68 Prozent der Stimmen das Rathaus erobert.