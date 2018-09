Der rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende Roger Lewentz gibt Parteichefin Andrea Nahles Rückendeckung. Er wertete ihren Vorstoß für neue Verhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen positiv. „Es ist gut, dass sich Andrea Nahles für weitere Gespräche zur Personalie Maaßen stark macht. Das begrüße ich sehr“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das entspricht auch dem Wunsch der rheinland-pfälzischen SPD-Basis.“ Nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei gegen die geplante Beförderung Maaßens zum Innenstaatssekretär will Nahles über die Personalie neu verhandeln.

Der SPD-Landeschef nannte die bisher vereinbarte Beförderung von Maaßen inakzeptabel und kritisierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) massiv. „Die SPD schäumt. Wir sind wütend“, sagte Lewentz. Er betonte mit Blick auf ...

