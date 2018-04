Sozialdemokratische Juristen fordern von der rheinland-pfälzischen Landesregierung dringend mehr Personal. In fast allen Bereichen gebe es einen besorgniserregenden Mangel, kritisierte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ) am Donnerstag. „Dies betrifft sowohl den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst als auch die nachgeordneten Bereiche der Rechtspfleger und Geschäftsstellen“, erklärte der Landesvorsitzende Johannes Barrot. Im Alltag bedeute das für diejenigen, die in der Justiz arbeiteten, eine enorme Arbeitsbelastung.

Die SPD-Landtagsfraktion und die SPD-geführte Landesregierung müssten sich in den kommenden Haushaltsberatungen für eine spürbare Erhöhung des Personals einsetzen, forderte Barrot. Die Kritik beruht auf einer jährlichen Berechnung zum Personalbedarf. ...

