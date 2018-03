SPD-Fraktionschef weist Skepsis gegenüber Jörg Kukies zurück

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer hält die Berufung des Co-Deutschlandchefs der Investmentbank Goldman Sachs, Jörg Kukies, als Finanzstaatssekretär für überzeugend. „Ich kann daran nichts Anrüchiges finden, wenn ins Finanzministerium jemand einzieht, der weiß, worüber er spricht“, sagte Schweitzer am Dienstag in Mainz. Kukies, früher Vorsitzender der Jusos Rheinland-Pfalz, sei ein engagierter Sozialdemokrat. Er studierte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) holt den Aktienexperten als Staatssekretär für Europa und Finanzmarkt nach Berlin. Das sorgte für Bedenken, ob Kukies unabhängig genug handeln wird.

