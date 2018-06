Die SPD-Landtagsfraktion will dafür sorgen, dass es auf dem Land in Rheinland-Pfalz auch künftig genug Bildung, Ärzte und Pflege geben wird. Fraktionschef Alexander Schweitzer kündigte am Donnerstag eine Strategie an, um die öffentliche Daseinsvorsorge in den ländlichen Regionen zu stärken. „Rheinland-Pfalz lebt von seinen starken ländlichen Räumen“, sagte Schweitzer in Mainz. Es habe bereits Verbesserungen gegeben. Er nannte den Ausbau von Schülerbetreuung in den Ferien und das Projekt Gemeindeschwester plus als Beispiele, mit dem ältere Menschen länger selbstständig sein sollen.

Bis Ende September will die SPD-Fraktion mit der Aktion „Meine Heimat - unsere Zukunft“ bei Haustürbesuchen und mit Infoständen in Dörfern Anliegen und Probleme der Bürger aufnehmen. Dabei geht es ...

