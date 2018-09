SPD-Fraktion: Ausweitung von Waffenverbotszonen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn hält örtlich und zeitlich begrenzte Waffenverbotszonen etwa auf Dorffesten für sinnvoll. „Waffenverbotszonen, in denen Kontrollen stattfinden, wirken auch präventiv, damit es gar nicht erst zu Straftaten kommt“, sagte Pauluhn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn bei Kontrollen zukünftig dann auch illegal mitgeführte Waffen beschlagnahmt werden dürfen, werden klare Grenzen aufgezeigt und durchgesetzt.“ Bereits im Frühjahr habe die SPD-Fraktion Waffenverbotszonen in Brennpunkten offen gegenüber gestanden und gefordert, die Möglichkeit einer Einrichtung zu prüfen.

Auch auf Dorffesten und Veranstaltungen haben Waffen nach Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden nichts verloren. Deshalb müsse die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, damit Kommunen Waffenverbotszonen örtlich und zeitlich begrenzt einrichten könnten. Am ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.