Der Binger SPD-Landtagsabgeordnete Michael Hüttner hat das Vorgehen der Behörden bei der Abschiebung einer schwangeren Patientin der Uniklinik Mainz als inakzeptabel verurteilt. „Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der es angemessen oder gar notwendig wäre, eine schwangere Frau aus ärztlicher Behandlung im Krankenhaus zu reißen, um sie abzuschieben“, erklärte Hüttner am Dienstag in Mainz. Die 29-jährige Iranerin wurde Mitte Oktober in der Nacht aus der Uniklinik nach Hannover gefahren, wo die geplante Abschiebung mit einem Flugzeug nach Kroatien wegen Widerstands abgebrochen wurde.

Die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU), müsse für lückenlose Aufklärung sorgen, forderte Hüttner, der auch Vorsitzender des Innenausschusses im Landtag ist. Dazu gehöre auch die Frage: „Wieso konnte ...

