Die SPD will im Europa-Wahlkampf ein ungewöhnliches Instrument einsetzen: Läden in den Städten als Anlaufstelle. „Wir werden in den Innenstädten in der heißen Wahlkampfphase „Europe-Stores“ eröffnen“, sagte SPD-Wahlkampfmanager Michael Rüter in Mainz. „Wichtig ist die Nähe zu den Menschen und ihren wirklichen Themen. Dafür wollen wir Läden anmieten für die letzten vier Wochen vor dem Wahltermin und dabei zum Beispiel Leerstand nutzen.“ Bisher sind laut Rüter 27 „Europe-Stores“ geplant. Die Europawahl steht in Deutschland am 26. Mai 2019 an – zeitgleich mit der Bremer Bürgerschaftswahl und Kommunalwahlen in mehreren Ländern.

Die SPD will nach Angaben des Wahlkampfmanagers in der Europawahl-Kampagne auf die Themen Freiheit, Demokratie und sozialer Zusammenhalt setzen. „Bei der Bundestagswahl standen Themen im Vordergrund, die nicht die wirklichen ...

