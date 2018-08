SPD Rheinland-Pfalz sieht sich mit Quartierbüro als Vorbild

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die SPD Rheinland-Pfalz hält ihr Quartierbüro in Ludwigshafen für ein bundesweites Modell, um verloren gegangene Wähler zurückzugewinnen. „Wir wollen mit dem Quartierbüro Vorbild sein für die gesamte SPD und den Erneuerungsprozess“, sagte Generalsekretär Daniel Stich der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Begegnungsstätte in Ludwigshafen-Gartenstadt will die SPD Vertrauen zurückgewinnen, wo Rechtspopulisten stark sind. Das Quartierbüro in einem früheren Laden der Drogeriekette Schlecker dient seit Januar als Nachbarschaftszentrum und Anlaufstelle bei Problemen. An diesem Mittwoch kommt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (16.00) zu Besuch. Die SPD liegt in Umfragen bundesweit derzeit bei 17 bis 18 Prozent.

Die SPD Rheinland-Pfalz wirbt für ihr Modell. „Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass dieses so erfolgreiche Pilotprojekt flächendeckend ausgerollt wird“, kündigte Stich an. „Dafür werde ich unsere Erfahrungen auch ...

