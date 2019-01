Reichen sich die Staatsoberhäupter der ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich in fünf Jahren in Landau die Hand zur Bekräftigung der Völkerfreundschaft? Für Florian Maier wäre das der Höhepunkt der Feier zum 750. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an die pfälzische Kommune 2024. Die Unterschrift des SPD-Fraktionschefs steht unter einem Antrag, den die Partei gerne im Stadtrat behandelt sehen würde: Gegenstand ist eine Einladung der Präsidenten der Nachbarländer zum Stadtjubiläum. Ein Besuch wäre auch ein großartiges Bekenntnis zur europäischen Einigung, betont Maier.

Der SPD-Fraktionschef verbrachte den Jahreswechsel in Paris - und reichte den Antrag mit Datum 1.1.2019 demonstrativ direkt von der französischen Hauptstadt aus ein. Keine andere deutsche Stadt sei so lange ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.